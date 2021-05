Putini eksnaine läheb Burger Kingi vastu kohtusse

Otšeretnajale kuulub 99 protsenti firma Meridian osakutest ning just see firma on esitanud kohtuhagi Burger Rus LLC vastu.

Sobesednik.ru teatab, et esitatud on kolm võlanõuet Burger Kingi emafirma ja veel kahe ettevõtte vastu, kes pole Meridianile oma rahasid ära maksnud. Suurim võlanõue on 5,5 miljonit rubla (61 100 eurot).

Burger Rus LLC on osa Burger Kingi Venemaa ketist ning võlg on tekkinud Moskvas Vozdviženka tänaval asuva hoone üüri maksmata jätmisest. Kohtusse on esitatud veel kaks võlanõuet – Jaapani restorani Wabi Sabi (pool miljonit rubla ehk umbes 5500 eurot) Gallery Alex (1,1 miljonit rubla ehk umbes 12 000 eurot) vastu.

Kohtuistungid toimuvad selle aasta maist juulini.

Ettevõte Meridian, mis pea täielikult Putini eksnaisele kuulub, tegeleb kinnisvarahaldusega. Eelmisel aastal oli ettevõtte deklareeritud kasum 13,1 miljonit rubla (145 550 eurot). Finantsaruanne paljastab ka, et Otšeretnaja ise elab Moskvas.