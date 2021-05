KÜLMAVÄRINAD ⟩ Eesti naise mure: surnud isa aina helistab mulle...

Üks lugu mitmete hulgast, millest saates räägime, on järgmine. Paranormaalsete nähtuste foorumis kirjutas 2012. aastal naine nimega Piret oma kummalisest ja üsna kurvast murest.

Ta kirjutas, et tema vanemad lahutasid, kui oli aastane. Kuigi Piret kasvas emaga, oli isa alati tema jaoks olemas, hoolitsedes naise eest kõik 30 aastat. Külas käidi viimasel ajal harva, kuid tihedat sidet peeti telefonitsi. Seejuures oli isa ainuke, kelle numbrinäit oli varjatud - nii teadis Piret alati, et helistab just papa.