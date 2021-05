Nuga on lõikamiseks, seega olgu see terav. Seksisõber on seksimiseks, seega olgu ta selles rollis jumalikul tasemel. Kas on olemas veel universaalsemat soovi, kui olla voodis hea ja seda ka teisele pakkuda? Vastupidiselt üldlevinud ettekujutusele ei pea hea voodikaaslane omama eelnevalt loendamatult paljusid sekssuhteid, et üks nauditav seks kahepeale valmis meisterdada.