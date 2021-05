Eelmine nädal teatasid Keit Pentus-Rosimannus ja Rain Rosimannus , et on oma esimese lapse ootel. Mida räägib nende suhte kohta astroloogia?

Paar on olnud koos juba 22 aastat ning abielluti 2012. aastal. Pealtnäha paistab, et neil on koos väga palju vastupidavust, püsivust ja sihikindlust - mida näitab nende kombinatsiooni kohta sünastria?