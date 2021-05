Kosmoses käinud vein maksab miljon dollarit

Müügile tulev vein veetis rahvusvahelise kosmosejaama ISS kosmoselaeva pardal 14 kuud. Sommeljeede sõnul on selle maitse veidi muutunud, kuid vaid meeldivamaks.

Algselt 10 000 dollariga müügis olnud veini praeguseks hinnaks ennustavad oksjonipidajad miljonit dollarit. Oksjonimaja Christie's veini ja kangete alkohoolsete jookide osakonna rahvusvahelise direktori Tim Tripty sõnul küpses vein ainulaadsetes tingimustes ja sisaldab kirsi, sigarikarbi ja naha aroome. «See on väga harmoonilise buketiga vein, mis vananedes vaid täiustub ja seetõttu ka katse jaoks välja valiti,» ütleb ta. Spetsialist peab väga heaks ja julgustavaks märgiks, et vein on Maale naastes oma maitse säilitanud.