Väldi ilutoodetes neid aineid, kui soovid peegeldada loomasõbralikkust

Kuna nii vegan kui ka julmusevabade ilutoodete valik on päris lai, võivad sinu lemmikud meigitooted juba olla vegan, kuid endiselt kasutatakse kosmeetikas laialdaselt loomset päritolu koostisosasid.

The Vegan Review on koostanud nimekirja koostisosadest, mille suhtes tähelepanelik olla, kui soovid oma väljanägemises peegeldada loomasõbralikkust.

Karmiin

Karmiin on erepunane värvaine, mida kasutatakse kosmeetikas värvipigmendina. Selle tootmisprotsess pole julmusevaba ehk selleks purustatakse emased košenillitäid. Värvainet saadakse karmiinhappest, mida saab nende putukate kestast.

Karmiini leidub tavaliselt huulepulkades, kuid samuti teistes erepunase värvusega meigitoodetes, näiteks põsepunades, lauvärvides ja küünelakkides.

Kui ostad ilutooteid, ole tähelepanelik selliste koostisainete osas nagu košenilliekstrakt, crimson lake, carmine lake, natural red 4, C.I. 75470 ja E120, sest nende nimede alt võid meigitoodete koostisosadest leida karmiini. Kui tahad end tunda kindlalt ja karmiini vältida, osta ainult nendelt meigibrändidelt, mis on vegan.

Mesilasvaha

Mesilasvaha, mis on mõnikord märgistatud nimega cera alba, kasutatakse kosmeetikas selleks, et emulsioonid ei laguneks õliks ega vedelateks koostisosadeks.

Suure tõenäosusega leidub mesilasvaha ripsmetušis – meigitootes, millel on koht pea igas meigirutiinis. Samuti kasutatakse seda huulepalsamites, niisutavates kreemides ja kätekreemides.

Koostisosade nimekirjas tuleks tähelepanu pöörata järgmistele koostisosadele: mesilasvaha, cera alba, cera flava, Apic cerana, Apis Mel, Apis mellifera ja Cire Blanche. Vegantoodetes kasutatakse mesilasvaha asemel näiteks taime- ja sojavahasid.

Lanoliin

Lanoliin on vahasarnane aine, mida saadakse lambavillast ning mida kasutatakse kosmeetikatoodetes pehmendava ja niisutava toime saavutamiseks.

Seda kasutatakse tavaliselt erinevates huuletoodetes, näiteks huulepulkades, huulepalsamites ja huuleläigetes, ja ka mõndades juuksetoodetes.

Ilutooteid ostes otsi koostisosadest lanoliini, wool yolki, wool way'id, wool grease'i, wool fat'i või adeps lanae'd. Lanoliini asemel saab kasutada sellised ained nagu kookosõli, shea- ja kookosvõi.

Keratiin

Oled võib-olla kuulnud, et keratiinišampoon on sinu juuste parim sõber ja annab su juustele ülima läike. Kuigi keratiin on valk, mida leidub sinu juustes ja küüntes loomulikult, on ilutoodetes kasutatav keratiin pärit loomade karvadest, küüntest ja kapjadest.

Keratiini kasutatakse põhiliselt juuksehooldustoodetes, šampoonides ja küüsi tugevdavates toodetes. Samuti leidub seda vananemisvastastes nahahooldustoodetes.

Koostisosade nimekirjas leiadki selle keratiini nime alt. Alternatiivina saab kasutada mandliõli ja sojavalku.

Šellak

Šellak on vaik, mida saadakse emastelt kilptäidelt. Selleks, et saada üks kilogramm šellakit, on vaja purustada 50 000–300 000 kilptäid. Lõpptoodet müüakse helvestena või vedelal kujul.

Valides suviseid tooteid või küünelakke, tasub olla šellaki osas tähelepanelik. Samuti ole ettevaatlik küünehooldustooteid ja juukselakke ostes.

Šellaki teised nimed on Goma Laca, Gomme-Laque, Gommelaque, Lac, Lacca ja Laccifer lacca.

Kollageen

Kollageen on looduslik valk, mida leidub sidekoes ja nahas. Kuid ilutoodetes saadakse seda loomsetest kudedest, luudest ja nahast. Kõige levinum kollageeniallikas on lehmad.

Kollageeni kasutatakse vananemisvastastes, nahka uuendatavates ning huuli täidlasemaks muutvates toodetes.

Jälgi, et tootenimetuses ja koostisosades ei oleks kollageeni. Taimsed alternatiivid on näiteks sojavalk ja mandliõli.

Glütserool

Glütserool on viskoosne värvitu aine, mida saadakse loomsest rasvast. Glütserool pärineb loomsetest rasvainetest, kuid tänapäeval kasutatakse enamasti taimset glütserooli, mis on valmistatud sojaubadest või palmirasvast. Koostisosade nimekirjas pole tavaliselt glütserooli allikad kirjas, seega on selle vältimine kõige parem lahendus.