SODIAAGISALADUSED ⟩ Sünnikaart võib selgitada, kas oled hommiku- või õhtuinimene

Miks see täpselt nii on, ei ole teadlastele senini veel teada. Uuringud on viidanud, et see võib seotud olla meie bioloogilise kellaga – meie päevarütm sõltub sellest, mida meie «kell» määrab. Tõenäoliselt on siin mängus nii geneetika, keskkond kui ka käitumuslikud põhjused.