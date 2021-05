Iidses Hiinas suguelule palju piiranguid ei seatud. Lyra Radford kirjutab Rankeris, et on raske isegi öelda ühe sõnaga, milline oli vana-Hiina seksuaalelu, sest see hõlmas endas lihtsalt nii palju erinevaid asju. Ta on toonud välja mõned nopped ja veidrused, mida dünastiate ajal Hiinas harrastati.