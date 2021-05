KARJÄÄRINÕU ⟩ Kuidas vastata töövestlusel küsimusele: miks sa uut tööd otsid?

Trikk on selles, et oma praegusest tööandjast negatiivselt rääkimine ei ole hea märk. Ilmselt tead, et ka oma ülemust ei tasu maha teha või öelda, et su meeskond koosneb jobudest. Keegi ei taha ju oma asutusse palgata inimest, kes pole lojaalne ning on valmis selja taga halba rääkima!