Selleks ava oma sünnikaart ning vaata, kas sodiaagiringi 7. sektoris asub mõni planeet. Selle planeedi energiat kogeme peamiselt just läbi suhete. See näitab, et vajame partnerit, kes aitaks meil vastavat planeeti aktiveerida. Tõmbame ligi ka just selliseid partnereid, kellel on olemas omadused, mis sarnanevad meie 7. maja planeediga.