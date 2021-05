Planeetide aspektid

Esmaspäeval on Veenus ühenduses Põhjasõlmega ja Päike trigoonis Pluutoga. Siis võivad tulla positiivsed ettepanekud nii töös kui suhetes, millel on tulevikku ja mis võivad viia edasi. See aeg sobib hästi suhete parandamiseks. Nüüd oleme võimelised olukordi sügavuti mõistma ja aktsepteerima. Teame selgelt, mida me tahame. Lisaks sobib see aeg oma elust negatiivsete või takistavate faktorite eemaldamiseks.