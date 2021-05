On aeg teha oma elu kohta oluline otsus. Nüüd tehtud järeldused mõjutavad sinu tulevikku suuresti, seega on oluline oma võimalusi hoolikalt kaaluda. Veenduda tuleks, et valikuid kaalutaks põhjalikult ja et saaksid nende järgi tegutseda. On sisemine vajadus hoida tasakaalu ja sind võib siin saata ka hea tervis. Ühtlasi on sõnum abielu või pulmade kohta. Ehk saad ise abieluettepaneku või hoopiski pulmakutse.