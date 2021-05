Meestearst Kristjan Pomm ütleb, et kindlasti on veel palju tervisemõjusid, mille tõelist ulatust näeme allest aastate pärast. Pandeemia on toonud kaasa palju stressi ja pinget, mis meeste puhul on mõjutanud tugevalt seksuaaltervist.

Esimese pandeemia-aasta järel on selge, et koroonaviirus on mõjutanud meid eluvaldkondades, mille peale esmajärjekorras ei tulekski. Kui piiluda eestlaste magamistuppa, siis võiks ehk eeldada, et vähem on juhusuhteid (ja seega ka sugulisel teel levivaid haigusi), kuid Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskuse arst dr Kristjan Pomm toob välja, et kriisiga on kaasnenud ka seksuaalhäired.