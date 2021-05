Võiks arvata, et koroona-aasta on tõmmanud Eesti inimeste seksuaalelus hoogu maha ning see tähendab muuhulgas ka vähenenud suguhaiguste levikut. Meestearst Kristjan Pomm seda aga otseselt kinnitada ei saa - pigem on tema praktikas ette tulnud huvitavaid suguhaiguste-leide.