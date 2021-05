RETSEPT ⟩ Kreemine avokaadopasta pestokastmega

Avokaado annab pastale mõnusa kreemja tekstuuri ja rikkaliku pähklise maitse. Valmistamiseks vajad ka kõrvitsaseemneid, mis on kreemisele kastmele heaks kontrastiks. Kui poes on vaid toored ja kõvad kõrvitsaseemned, siis küpseta neid pannil madalal kuumusel, kuni seemned on kulpruunid. Ülejäänud pesto püsib värskena veel kaks päeva ning saad seda võileivamäärde- või tipikastmena kasutada, kirjutab NYTCooking.