HAUAKAOS ⟩ Siberis toimusid hauakaevamise meistrivõistlused

«Kui meilt 1993. aastal küsiti, miks on vaja teha mess sellisel delikaatsel teemal nagu seda on surm, ei kahelnud me vastuses – on oluline muuta ühiskonnas valitsevaid uskumusi,» ütleb Sergei Jakušin, kes on messi Necropolis üks asutajaliikmeid. «Me tahame näidata, et surm võib olla sama ilus kui lapse sünd.»