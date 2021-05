Paljud naised arvavad, et mehed ei kahetse petmist.

Maailm on täis uudiseid staaridest, kuidas mees on leidnud oma praeguse naise asemele uue ja noorema kaunitari - seda juhtub ka lihtinimestega. Uuringu kohaselt on paljudel üle kümne aasta abielus olnud meestel mingil hetkel kõrvalsuhe tekkinud. Miks mehed petavad?