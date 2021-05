Väärt poissmehe paradoks ehk põhjus, miks üle 35-aastasel naisel on pea võimatu meest leida

Sama on mõtisklenud suhtekolumnist Carlyb Beccia, kes ütleb Mediumis otse välja, et on väsinud oma kohtingufopaadest kirjutamast. Ta kirjeldab üht väga viisakat ja atraktiivset meest, kes kolmandal deidil tunnistas, et abielus olles seksis sadade prostituutidega. Miks ta seda tegi? Beccia oli hämmingus, kuniks avastas teooria nimega väärt poissmehe paradoks.