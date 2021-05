1960. aastail «avastati» Tartu Ülikooli raamatukogust haruldased inkunaablid: William Henry Fox Talboti 19. sajandi keskelt pärinevad ülesvõtted. Need on ühed esimesed fotograafialased jäädvustused: 10 kalotüüpi ja 11 fotogravüüri. Henry Talbotit peetakse üheks fotograafia rajajaks. Muidugi kerkis küsimus, kuidas sellised haruldused meile jõudsid.

Viimaks leiti vanadest ajalehtedest väike viide. 1934. aasta 25. septembri numbris oli artikkel pealkirjaga «Päevapildileiutaja lapselaps Tartus». Seal kirjutati Matilda Talbotist: «Et Eesti talle väga on hakanud meeldima, siis on neil päevil temas tärganud mõte, et ta võiks kinkida ka Eestile, kas E.R. Muuseumile või ülikoolile väikese kollektsiooni esemeid, koopiaid ja gravüüre fotokunsti esimestest toodetest oma vanaisa pärandusest.»