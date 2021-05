Ingrid von Wicca: mehed ei taha klammerduvaid naisi? No vabandage väga!

Miks? Sest mitte keegi ei saa üldistada seda, mida üks sugupool tahab ja teine mitte. Stereotüüpne lähenemine on nii iganenud, et kui ma sellist üldistust kuskil kuulen või loen, siis ma tahaks oksendada. Jah, tõesti mind ajab füüsiliselt iiveldama see, et ma sellise info enda keha infovälja üldse seedimiseks sisse lasin. VÄKK! On täiesti loogiline, et minu keha tugevalt reageerib millelegi, mis ei ole absoluutselt minu tõega kooskõlas. Ja on täiesti okei, et hakkab seest iiveldama, sest keha tahab seda infot kohe ka füüsiliselt väljutama hakata.