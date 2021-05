Kas Uku Suviste oli Eesti poolt õige valik?

Kahtlemata on Uku Suviste elus praegu väga oluline ja märgiline periood. Kui vaatame ajas veidi tagasi, siis päeval, mil ta võitis Eesti Laulu, oli transiitne Kuu Põhjasõlm täpses (0 kraadi) ühenduses tema Päiksega. See seis leiab aset korra 18 aasta jooksul ning tähistab inimese jaoks positiivset karmalist perioodi, mil elu toetab ja tõmbab teda tuleviku suunas, mis on tema arengu jaoks kõige parem.