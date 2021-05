PALJUD EKSIVAD ⟩ See levinud viga duši all põhjustab seljale põletikulisi punne

Umbes 80 protsenti 11-30-aastastest inimestest kannatavad akne käes. Akne on rasunäärmete põletikuline haigus, mille tekkimisel on olulised mitmed põhjused, näiteks rasuerituse ja rasunäärmete sarvestumise häired, hormonaalsed nihked ja bakterid. Aga oluline roll on ka pärilikkusel.