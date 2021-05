Sõbranna vahendas mõned aastad tagasi internetis ringelnud nimekirja, mille väidetavalt oli kokku pannud oma statistika põhjal FBI ja kus reastati kõige «psühhomad» tähemärgid. Tõe huvides olgu mainitud, et hiljem lükkas Snopes selle info ümber, kinnitades, et FBI pole iial sellist statistikat teinud – või kui on, siis vähemalt pole seda avalikustatud.