Kõik päevad tunduvad ühesugused? 13 viisi, kuidas reede õhtul nädalalõpu tunnet saavutada

Kaugtööd tehes hakkavad päevad omavahel hõlpsalt sulanduma. Ärgates võib olla raske meenutada, milline nädalapäev parasjagu käsil on. Nädalavahetuse meeleolusse sattumine tundub eriti keeruline.

Kodus töötades on töö alati vaid mõne sammu kaugusel. Isegi kui laupäeval töömeili avamine on nüüd lihtsam kui varem, ei tasu seda teha. Oluline on eristada vaba igapäevaelust, sest ainult nii saab aju puhata ja vaim terveks jääda.