Tänapäeval on levinud arusaam, et me peame enda sees tänulikkust kasvatama. Tõsi, tänulikkuse tunne võib olla imerohi ärevuse ja depressiooni korral. Tõde on ka see, et tänulikkuse kasvatamine võib mõnikord tunduda väga kättesaamatu ja see võib meid viia veelgi halvemasse seisu.