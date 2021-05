Kihnu - Euroopa viimane eluspüsiv matriarhaat

Värvikirevas seelikus naine istub üksinda oma köögis. Tema käed on soonilised, kortsulised ja tööst ning meretuultest parkunud. Päevatööd ei ole sugugi veel läbi, talupidamine, mida ta kogu oma elu teinud on, tähendab pidevat tegutsemist. Kanade ja lammaste eest hoolitsemine, rõivaste valmistamine, majapidamistööd ja kasvõi traktori parandamine. Kuid praegu on ta keskendunud peenele näputööle oma käes. Ta koob endale kirsturõivaid.