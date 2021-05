5 vürtsi, mis maitsevad hästi, aga teevad ka tervisega imet

Kui soovid toituda väga tervislikult, siis all on viis maitseainet, mis teevad sulle tõeliselt palju head.

Kaneel

paljud uuringud on näidanud, et kaneel aitab veresuhkrut vähendada. Kaneel sisaldab rikkalikult toitaineid ja antioksüdante. Leidub isegi tõendeid selle kohta, et kaneel võib aidata kolesterooli taset langetada.

Kurkum

Kurkumil on tervisele palju eeliseid. On uuritud, et sellel on põletikuvastased omadused ning see teeb head ka soolestiku ja aju tervisele. Kurkum aitab vähendada kolesterooli, ravib depressiooni ja toetab Alzheimeri teraapilist ravi.

Ingver

Ingver sisaldab fütotoitaineid, mis toimivad antioksüdandina. Ingver aitab vähendada iiveldust ja oksendamist. Selle kasutamine võib aidata leevendada ka reuma põhjustatud valu. Piisab, kui sööd päevas vaid väikese jupi ingverit, kuid kasu on mõõtmatu.

Apteegitilli seemned

Apteegitillil on tugev aroom. Sellel on põletikuvastane, antimikroobne ja antioksüdantne toime ning see teeb seedimisele head. Apteegitill aitab parandada ainevahetust, kaltsiumil paremini imenduda ja reguleerib veresuhkrutaset. See aitab ka aju ja närvisüsteemitalitusele kaasa. Apteegitilli seemned sisaldavad kaltsiumi, rauda, magneesiumi ja kaaliumi.

Paprika