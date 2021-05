Kundalinit peetakse naiselikuks elujõu energiaks, mis on ühtlasi suur sisemise jõu allikas. «Võta seda kui oma alateadvust,» soovitab spirituaalne teejuht Monique Rebelle, «Kõik, mida mõtled, mäletad ja visualiseerid on sinu alateadvus ehk Kundalini.» Ta selgitab, et Kundalini energia saab voolama hakata alles siis, kui tšakrad on puhtad ja avatud.