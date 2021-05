MOESÕNA ⟩ 3 asja, mis pole tegelikult «toksilised»

Samas on sõna toksiline muutunud viimasel ajal vaat et moesõnaks ning me kipume mürgisuse-silti lajatama ka asjadele, mis on vaid kergelt ebameeldivad. Asi pole selles, et toksiline poleks vajalik termin – on tähtis, et meie leksikas oleks nii tõsise tähendusega sõna, nii saame me paremini identifitseerida tõeliselt tähtsaid ja ohtlikke asju, nagu näiteks toksiline maskuliinsus või toksilised suhted.