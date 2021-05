Igaüks, olenemata oma vanusest või soost, võib sattuda seksist sõltuvusse viisil, mis tekitab probleeme. Esimesena räägib oma loo Veera (29) , kes tutvus seksisõltlasega ja sai teada, mis tunne on siis, kui kogu elu keerleb ümber seksi ja igapäevane asi nagu argine poekülastus on samal ajal ka seks-retk.

Kui Veera oma tänaseks endise elukaaslasega kohtus, oli suhte algus täis elevust ning imelist õhinat. «Ma arvasin, et see on parim kompliment, et mees nii palju tahab. Ta oli küllastamatu ning pani mind ennast ihaldama», räägib Veera.