EESTLANNAD HÄDAS ⟩ Vastik deiditrend, millest sa seni teadlik polnud: kas sinugi sõnumites elab Härra Kirjaklamber?

Kas mäletad, et vanas Microsoft Office’is oli tegelane nimega Mr Clippy ehk Härra Kirjaklamber? Tema sõbralik ja natuke kurb animeeritud nägu hüppas vahepeal ekraanile, kui sa midagi teha tahtsid, ning pakkus oma abi. Õige pea said sa aga aru, et ega temalt abi ei saa ning tema silme ette kargamine tundus rohkem hõikena: «Hei! Ega sa pole mind unustanud? Ma olen siin!»

Just sealt ongi pärit sõna paperclipping ehk kirjaklammerdamine, mis kirjeldab kohtingumaailmas esinevat nähtust, mis on sarnane leivapurukeste jätmisele või orbiidil tiirutamisele. Härra Kirjaklamber on inimene, kes ilmub su ellu tagasi ainult selleks, et ennast paremini tunda – et siis jälle kaduda. Nad kasutavad sind ja sinu huvitatust, ilma et näitaksid ise mingeid päris märke suhte edasi arendamisest.

Eesti naistele pole trend võõras

«Kui ma sellest väljendist kuulsin, sain aru, et issand, minagi olen ühe sellise Härra Kirjaklambri ohvriks sattunud – kui mitte rohkemate,» hakkab naerma 35-aastane Leelia, kui moodne kohtingutrend jutuks tuleb. Leelia kohtus Tinderis juba mitu aastat tagasi ühe mehega, kellega näis kõik klappivat. Jutt oli tore, flirt oli kuum, teemasid jagus... kuid kuidagi ei jõutud kokkusaamiseni.

«Ja siis ta kadus lihtsalt ära,» meenutab Leelia. «Et mõne kuu pärast jälle välja ilmuda. Võtsin ta sõbralikult vastu, sest mul ei ole kombeks olla inimestega ebaviisakas. Pealegi, mõtlesin, et ju tal oli vahepeal suhe või misiganes, inimestel on ju õigus oma elu elada, juhututtav ei võlgne mulle mingit selgitust.»

Nüüd aga näeb Leelia, et on oma liigse sõbralikkuse ja viisakusega ilmselt Härra Kirjaklambri ego toitnud. Järjepidevalt kaob tüüp ära, et siis jälle mõne kuu pärast välja ilmuda, uurida, kuidas läheb, samas aga ei lähe vestlused kunagi liiga sügavaks. «Viimasel korral lubas ta mulle, et kui piirangud kaovad, siis kindlasti läheme ka deidile. Ma ammu vaktsineeritud, aga deiti ootan senimaani!» kehitab Leelia õlgu.

Sarnane kogemus Härra Kirjaklambriga on olnud ka 33-aastasel Jaanikal. «Mina olen oma Kirjaklambriga käinud kolm korda «esimesel deidil»,» räägib naine. «Iga kord justkui avastame uuesti, et kurat, keemia on ju kahe vahel nagu kirves õhus ja muidu ka tore olla, aga niipea kui hakkab plaan küpsema, tulevad vabandused ja jälle uuele ringile.»