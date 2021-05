Need 5 sodiaagimärki on kõige intuitiivsemad

Mõned sodiaagimärgid on oma loomult intuitiivsemad kui teised ning tajuvad, mis on peidus fassaadide taga ja pinna all. Nad võivad mõista ja tajuda mõnda olukorda sügavuti, ilma et keegi neile seda täpsemalt selgitaks. Intuitsioon võimaldab saada millegi kohta teavet, ilma et seda otseselt küsiks või uuriks. Seda võib kutsuda ka sisetundeks või kõhutundeks. Järgmised 5 sodiaagimärki on potentsiaalselt kõige intuitiivsemad.