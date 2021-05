Hi'uwai puhastusrituaale on tuhandeid ja kõigil on oma eesmärk. Sajanditevanune komme pole siiani kusagile kadunud ning rituaale õpetatakse ka tulevatele põlvedele. «Hi'uwai on otseselt seotud meie tervise ja heaoluga ning aitab meil eluga toime tulla,» selgitab Hawaii elanik Pi'iali'i Lawson.