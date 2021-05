Mehed pole emotsioonide välja näitamises kuigi osavad ja üritavad enda sees pesitsevat kurbust alla suruda. Paraku selline taktika pikemas plaanis ei tööta ja ühel hetkel tuleb murdepunkt. Meestele on lapsest saati sisendatud, et nad peavad tugevad olema ja eriti tugevad peavad nad näima naiste ees. Armastatud naise ees tahab mees olla usaldusväärne, võimekas, vastupidav ja julge. Ta ei näita välja, et sai haiget või tunneb end halvasti, mis tekitab naises omakorda tunde, et mees on ükskõikne ja tuim.