Lahutus vene rikkurite moodi: naine palkas luksusjahi hõivamiseks eriväelased

Tatjana ei jäänud käed rüpes ootama. Ta palkas endistest Briti mereväelastest koosneva palgasõdurite meeskonna ning käskis neil üle võtta 261 miljonit eurot maksva superjahi. «Marshalli saarestiku kohus on jahi ametlikult Tatjanale määranud, seega kasutame me loomulikult kõiki enda kasutuses olevaid vahendeid, et saada kätte see, mis lepingu järgi õiglaselt meile kuulub,» ütles Tatjana advokaat Mail Online’ile. «Seega palkasime me spetsialistid, et kõik varad, mis me kliendile võlgu ollakse, kätte saada.»