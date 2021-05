VIDEOD ⟩ Koletu ilmanähtus: Peterburis plahvatas taevas

Esimese video kaadrites on näha, kuidas inimesed kõnnivad rahulikult vihma ajal tänaval, kui järsku hakkab taevast sädemeid lendama. Teise nurga alt on veel paremini näha, kuidas šokeeritud inimesed ei tea, mida ootamatus ja hirmutavas olukorras teha.

Topnews.ru märgib, et teadaolevalt on kaadrid filmitud Veteranide avenüü kandis. Tõenäoliselt tabas välk lähedal asuvat piksevarrast või mõnd muud metallist elementi ning tulemuseks oli sädemesadu.

TikTokis on video, mis on filmitud eemalt. On näha, kuidas lööb välk ja sellele järgneb metsik kõmakas ja tulekera. Tundub, nagu oleks taevas plahvatanud.