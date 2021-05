Kunstniku sõnul tundus Avotakkas nähtud aiapingi sinine värv äkiline ja kirgas ning tal tekkis kohe soov foto kõrval olnud värvikoodi katsetada. «Tulemus sai väga ilus, pintseldasime mitmed mööblitükid samasuguseks. See padusinine on üks umbes seitsmest värvist, mis meie kodus kasutusel. Tegelikult oli ja on selline sinine üsna levinud nõukaaegses kultuuriruumis, tööstusmaastikul, väikestes vene külades ja kirikutes.»