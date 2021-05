Mõned sodiaagimärgid on olemuselt rohkem avatud avastamisele, agressiivsusele ja kontrollile ning see väljendub ka nende seksuaalelus. Päikesemärk ei näita veel kõike, kuid kui sünnikaardis domineerib mõni kindel tähemärk, siis ilmselt mõjutab see mingil määral ka selle inimese seksuaalseid kalduvusi.