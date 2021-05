FOTOD ⟩ Stilist Britta Laumets-Merila soovitab: moes on nii lilled, triibud kui ka mugav kodukontori-stiil

Täpid ja triibud

Täpid või triibud? Täpid ja triibud! Värvilised, suured, väikesed, julged, tagasihoidlikud või silmatorkavad - vali oma riided just selliste täppide või triipudega, mis sulle vajalikku energiat ning enesekindlust lisavad, sest sel hooajal on kõik täpi- ja triibu-universumi valikud moes. Sumeda suveõhtu vabaõhuetenduse või restorani väliterrassi parimaks kaaslaseks on kahtlemata ideaalse istuvusega šikk triibuline või täpiline kleit, mis sind kunagi alt ei vea!

FOTO: Rein Leib

Sportlik ja mugav

Kui oled kodukontoris juba kokku kasvanud nende eriti mugavate laiade pükste ja lemmikuima pehme džempriga, siis nüüd on aeg nad uhkelt õue promoneerima viia!

Meile kõigile nii omaseks saanud kodune mugav stiil ei pea enam vaid koduseinte vahele jääma - see on üks alanud hooaja üks trendikamaid look'e! Kodukontori mõjutused annavad moemaailmas tooni veel pikemat aega - mugava joonega riideid saab väga edukalt ka smart casual töörõivastega kokku kombineerida. Pusaga tööl käimine ei tohiks enam tabu olla, sportlik on šikk!

FOTO: Rein Leib

Suvine monokroom

Elu ei ole alati must ja valge. Aga sinu trendikas rõivakomplekt võib olla! Alanud hooajal otsi oma garderoobist ülesse kõik mustad ja valged rõivad ning lisa sekka ka neutraalseid beeže ja loodusvalgeid toone. Aksessuaaridki võiksid samasse värviperekonda kuuluda ning pilku püüda oma minimalismiga.

Kindel on see, et silmatorkamiseks pole vaja end erksatesse värvidesse uputada - just stiilipuhta monokroomsusega püüad endale kõik pilgud. Kui vajad veel lisaefekti, siis külluslikult litritega kaunistatud mustad või valged rõivad on moodsaim valik, millega saad oma sisemise diskokuninganna lavale lasta!

FOTO: Rein Leib

Lilled

Lisaks lilledele puhkevad suve tulekuga õide ka rõivad - nii suured kui väikesed, tagasihoidlikumad kui silmatorkavad õied on võrsunud kleitidel, jakkidel, seelikutel, pluusidel ja pükstel. Eelistada võiks eelkõige siniseid ja roosasid toone, hooajale kohaselt on moes ka kõikvõimalikud pastelsed peibutised. Veelgi hoogsama komplekti saad siis, kui tõmbad jalga erksavärvilised sokid või sukad ning rihmikud.

FOTO: Rein Leib

