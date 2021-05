Praegune aeg on katsumusterohke, aga viib meid lõpuks sinna, kuhu me jõudma peame. Nüüd võivad hakata toimuma olulised pöördkäigud.

Esmaspäeval liigub Kuu läbi Skorpioni ja Merkuuri kvadraat Neptuuniga on veel lähedases mõjus. Inimesed süüvivad rohkem oma mõtteprotsessidesse, mis on tekitanud viimasel paaril päeval segadust. Meeleolu on tõsine ja keerukad emotsioonid võivad mõjutada mõtteid. See päev on hea süüvimiseks.