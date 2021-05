Alkoholi liigtarbimine on tervisele kahjulik Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Alkoholi tarvitamine ja samal ajal tervise mitte rikkumine - paljude jaoks tundub see unistusena. Kuid õnneks on alkohoolseid jooke, mis pole mitte ainult vähem kahjulikud, vaid mõistlikult kasutades võivad need tervisele isegi kasuks tulla.