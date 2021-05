On see vend, kes alati poseerib oma kalasaagiga; siis on uhke issi oma võsukestega; ning unustada ei saa ka playboy’d jõusaalipeegli ees palja ülakehaga poseerimas. Kogenumad tinderdajad ilmselt juba teavad, et sellised profiilid tuleb kiirelt vasakule tõmmata, nagu ka mehed, kes kuulutavad, et soovivad draamavabat suhet (see tähendab, et nad on ise üldiselt draama põhjustajad).