Kallima kaisus magamist peetakse imeliseks, kuid Rajani sõnul võib see une kvaliteeti tohutult mõjutada. «Inimesed peaksid alati magama üksinda.» Ta kasutab selle kokkuleppe jaoks mõistet «unerahu».

«Kui keegi unes niheleb või norskab, ei saavuta teie keha taastumiseks vajalikku sügavat und. See mõjutab une kvaliteeti.» Rajan märgib ka, et kõigi unetsükkel pole sarnane. Seega kui kaks inimest samal ajal magama lähevad, võib üks või mõlemad hakata kannatama kroonilise unepuuduse all.