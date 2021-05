Nädal toob omajagu ootamatusi, kuna retrograadi on pööranud end Saturn ja nädala lõpus liitub temaga «tagurpidiliikumises» Merkuur. Täiskuu ja kuuvarjutus lisavad veelgi intensiivsust, samas aga on see pöördeline aeg hea edasi liikumiseks. Välja tuleb kõik see, mis sind enam ei teeni ning juhatab su tagasi (või edasi) õigesse rööpasse.