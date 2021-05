Lilleline superkuu ja varjutus: homme on taevas eriline

Kolmapäevane täiskuu on aasta suurim superkuu. See tähendab, et Kuu on Maale kõige lähemal, mis ta sel aastal üldse on. Toimub ka esimene täielik kuuvarjutus, mida on Maa peal viimase kahe aasta jooksul nähtud ning selle aja jooksul värvub Kuu roosakas-punaseks – nii tuntakse seda ka verekuuna. Varjutuse ajal libiseb Kuu läbi Maa varju ja kuna valgus, mis Kuule jõuab, läbib Maa atmosfääri, paistabki see meie silmale punakas.