5 olukorda, mil tasub oma intuitsiooni kuulata

Intuitsioon on seletamatu sisetunne, mis mõnikord ennustab head, teinekord aga hoiatab. See aitab meil lahendada tõsiseid probleeme, vältida raskusi ning mingil määral oma elusid kaitsta.

See tunne on sarnane mõnikord isegi valgustumisele – sind tabab justkui välk selgest taevast tõdemus, et pead talitama just ühel või teisel viisil. Või: et midagi on valesti, kuigi sa ei tea täpselt, mis.