Mis on astroloogilised majad?

Astroloogilised majad on 12 sektorit sodiaagiringis, millest kõik kirjeldavad inimese elus mingit kindlat eluvaldkonda. Majad on tähenduselt sarnased 12 sodiaagimärgiga, nii et Jäär resoneerub 1.majaga, Sõnn 2. majaga, Kaksikud 3. majaga jne. Kui tähemärk ise väljendab konkreetset energiat ja kvaliteeti, siis maja kirjeldab eluvaldkonda, mis on selle energia ja kvaliteediga seotud.