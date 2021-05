SODIAAGISALADUSED ⟩ Varjutuste hooaeg annab meie eluteele kiirenduse

Kahel korral aastas leiab aset nn varjutuste hooaeg, mil võib toimuda järjest 2 või kolm varjutust. Seekord on meil kuuvarjutus 26. mail ja päikesevarjutus 10. juunil. Astroloogiliselt on need äärmiselt tähendusrikkad perioodid, kuna siis toimub energeetiline ümberlülitumine ning inimesed saavad uued suunad ja juhised, kuidas järgmisel poolaastal toimida.