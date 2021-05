5 inimtüüpi, keda vältida, kui sa otsid tõsist suhet

Dayana Sabatin kirjutab Mediumis, et rääkis sellest teemast oma emaga, kes on just lõpetanud kuue aasta pikkuse suhte ning taas deidimaailma sukeldnud. Miks meid tõmbab just nende indiviidide poole, kes meile pahatihti kõige sobilikumad pole? Ja mida peaks tähele panema, kui me tahame tõsist suhet?