3 kurba tõde inimeste kohta, kellele meeldib südameid murda

On suur tõenäosus, et oled oma elus olnud olukorras, kus su süda on murdunud. Või siis oled ise olnud see, kes (ehk isegi uhkusega) teiste südameid murrab. Kui sa oled teinud enda hinges otsingut, siis võib olla, et järgnevad tõed ei tule sulle üllatusena.

Jessica A. kirjutab Mediumis, et oli vanuses 16-20 uhke südametemurdja. «Ma võrgutasin toredaid mehi ainult selleks, et neile lootust anda, nendega mängida ja siis hüljata, kui tekkis vähimgi probleem,» tunnistab ta, lisades, et kes viimasena naerab, naerab paremini. Nüüd, kui ta otsib tõelist armastust, on ta ise mitmeid kordi sama õppetunni osaliseks saanud, kuid nüüd on tema süda see, mis murdub.